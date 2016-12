NEWS新製品・新情報

フェイスマスクブランドNo.1のルルルンから、スペシャル美容液マスクの第2弾「フェイスマスク ルルルン ONE WHITE」(¥1,500)が好評発売中。「色白は七難隠す」という言葉があるように、透き通った肌は、メイクをよりキレイに、表情まで明るく見せてくれます。「ルルルン ONE WHITE」はお肌をくすませる原因となる「黒(シミ)」、「黄色(黄ぐすみ)」、「赤(炎症)」の3つの要因に着目。DNA研究から生まれた成分をはじめ、抗炎症作用の高い「リョクトウ成長点培養細胞エキス」や、老化色素の「リポフスチン」に着目した「ナノスルフォラファン」が総合的にアプローチし、ハリとツヤを与え、透明感のあるお肌へと導きます。さらに、3層構造の「ミルフィーユシート」を採用。上下の層は、ふんわりとした柔軟性のある素材で、肌の摩擦を最小限におさえました。真ん中の層に美容液を閉じこめ、じんわりと肌表面へと浸透させていきます。この心地よさ、あなたの肌でぜひ実感してみて!(16.09.01 UP)

4月16日(土)、17日(日)の2日間、イヴ・サンローラン・ボーテのポップアップイベント「STUDIO by YSL Beauté」を、表参道・BANK GALLERYにて開催。3つのスタジオを設置した会場では、YSL Beautéの世界観を体感しながら、女性の潜在的な魅力を発見することができます。メイクスタジオでは、大ヒットリップ「ルージュヴォリュプテシャイン」や、3月発売となったクッションファンデーション「アンクルドポールクッション」、そして4月8日に新発売するフレグランス「ブラック OP ニュイブランシェ」などを通して、YSL WOMANのキーである“LOVE(愛)”、“POWER(自信)”、“AUDACITY(大胆)”、“SEDUCTION(魅惑)”を体験できます。ここでは、製品を自由に試せるほか、プロのメイクアップアーティストによるメイクサービスも終日開催。そして、メイクアップと音楽を楽しめるライブスタジオでは、メイクショーやライブなどのスペシャルコンテンツをご用意。さらにフォトスタジオでは、国内外で活躍するフォトグラファーが、ゲストのスマートフォンで最高の1枚を撮影します。この週末、ぜひイベント会場へ足を運んでみて!(16.04.15 UP)

美容クリニックとラグジュアリーブランドのコラボレーションメニューが登場

12月25日(金)までの期間、松倉 HEBE DAIKANYAMAにて、ヘレナ ルビンスタインとコラボレーションし、肌の内外からビタミンCを取り入れ美肌に導くユニークな新メニュー「ヘレナ ルビンスタイン フォース C. 3 スペシャルトリートメント」(60分¥20,000)が登場。「ヘレナ ルビンスタイン フォース C. 3 スペシャルトリートメント」は、クリニックならではの内側からのアプローチとして「美容点滴」をはじめ、エステティシャンによるオールハンドのリフトマッサージ、さらに即効性の高いコラーゲン導入ケアの「トランスダーマルセラピー」を施術。仕上げには、今秋ヘレナ ルビンスタインから発売された話題の新製品「フォース C. 3」を取り入れ、ビタミンCの力を肌の外側からもアプローチ。忘れていた透明感と、弾むようなハリ、いきいきとしたツヤが宿る、この上ない美肌を実感できる贅沢なメニューになっています。(15.10.1 UP)