お問い合せ LOOK Inc. Boutique Div.TEL 03-3794-9139

6月中旬より、「AMO’S STYLE by Triumph(アモスタイル バイ トリンプ)」より、ファッション・トレンド感度の高い女性に向けた新ライン「Dress(ドレス)」の秋冬新商品を発売。「Dress」は、ファッションをより楽しみたい女性たちのためにつくられたAMO’S STYLE by Triumphhの新ライン。現代のおしゃれな女性たちが感じている「アウターにひびきにくくて、でも、デザインやカラーは着けていて気分があがるものが欲しい」「着る服やトレンドスタイルに合わせて理想のボディシルエットが実現できる下着が欲しい」という要望を反映。ヨーロッパ風の繊細なレース使いで肌に溶け込むデザインと、洋服に合わせて選べるきれいなバストラインをつくるパターンで、アウターの美しい着こなしまで計算された新発想のランジェリーとして2016年2月にデビュー。今シーズンは“Paris nocturne 〜夜のパリ〜”をコンセプトに、穏やかなヴィンテージトーンのカラーやインポートランジェリーのようなデザインで全9シリーズを展開します。(16.06.15 UP)

2月より「Welcomfo by Chacott(ウェルコンフォ バイ チャコット)」と「Chut! INTIMATES(シュット! インティメイツ)」より、スヌーピーでおなじみのPEANUTS™とのコラボレーションウェアと雑貨を発売。ヨガウェアブランド「Welcomfo by Chacott」からは、このブランドのシンボルマークにもなっている、蝶々のモチーフが描かれたクラシックスヌーピーの漫画のひとコマをプリントしたTシャツ(¥7,900)とウッドストックがプリントされたスタジオバッグ(¥2,500)を発売します。2014年にデビューしたインナーウェアブランド「Chut! INTIMATES」からはPEANUTS™独特のタッチで描かれたスナックのモチーフをあしらった、ラウンジウェア(パーカー、ロングパンツ、Tシャツとショートパンツのセットアップ、ワンピース)、スヌーピーをプリントしたバッグを2型発売。ぜひCHECKしてみてね!(16.02.15 UP)

イタリアのダウンブランド「HETREGO」がPOP UP STORE開催

11月18日(水)から24日(火)までの期間、イタリアのダウンブランド「HETREGO(エトレゴ)」が、伊勢丹新宿店本館2階 アーバンクローゼットにPOP UP STOREをオープン。今回のPOP UP STOREには、定番のウールを使用したモデルのほか、人気のジャージメランジのショート丈やラビットファーをあしらったモデルなど、他にない豊富なラインナップが揃います。また、今回のPOP UP STOREを機に、伊勢丹新宿店での取り扱いがスタートするという、うれしいニュースも! 人気のモデルは、あっという間になくなってしまうから、気になるアイテムは早めにGETがおすすめ♪ この機会にぜひ、ショップへ足を運んでみて!(15.11.16 UP)