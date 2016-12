NEWS新製品・新情報

舞浜エリア初となる愛犬と一緒に滞在できるスイート型施設がオープン シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルに新客室棟 PARK WING(パークウイング:175室)がオープンし、舞浜エリア初となる愛犬と滞在できるスイート型施設「Dog Lovers’ Suites at Tokyo Bay(ドッグ・ラバーズ・スイート at トーキョーベイ)」が誕生。「Dog Lovers’ Suites at Tokyo Bay」には、愛犬と泊まれる客室「Dog Friendly Room(ドッグフレンドリールーム)」16室だけでなく、専用チェックインカウンター、愛犬を同伴できるドッグラウンジや一時預かり施設を併設。シャンプーやトリミングのサービス(有料)ほか、愛犬を一時的に預けることができる「ドッグキャビン」を併設。また、バースデーケーキなどホテルメイドの犬用ルームサービスメニューの提供など、充実したスイートサービスを受けることができます。「家族の一員である愛犬と一緒に旅行をしたい」という昨今のニーズに応え、一時預かりをしてパークに遊びに行ったり、愛犬とゆったりと過ごすことのできる空間が完成。愛犬との快適な旅が実現します。(16.12.28 UP)

TEL 047-355-5555(代)

http://www.sheratongrandetokyobay.com/jp/dog-lovers-suites お問い合せ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルTEL 047-355-5555(代)

「HOLIDAY 2016 DAZZLING STARDUST」開催中 12月25日(日)までの期間、バーニーズ ニューヨーク各店では、“ダズリング スターダスト”をテーマに、世界中から集めたメンズ、ウィメンズのウェアはもちろん、ベビーアイテムやテーブルウェアまで、珠玉のホリデーギフトが勢揃い。バーニーズ ニューヨークのホリデーシーズンの名物ともいえるウィンドウディスプレイも、“ダズリング スターダスト”をイメージしたオプティカルアートを用いたものになっており、要チェックです! またホリデーシーズン期間中、お買い物をした人だけに、今回のホリデーキャンペーンのアイコンがデザインされたトートバッグ“DAZZLING STARDUST CHARITY TOTE BAG”(Sサイズ¥500、Mサイズ¥1,000)の販売も…。さらに12月3日(土)には、バーニーズ ニューヨークの93年間にわたる歴史を飾ってきた広告やディスプレイのアーカイブ、各界著名人の言葉などを盛り込んだヴィジュアルブック“BARNEYS BOOK”(通常版¥9,000、デラックス版¥30,000)を発売。期間中、ショッピングバッグも、ホリデーキャンペーンのアイコンモチーフがデザインされたキラキラと輝くタグ付き! ぜひホリデーのお買い物を楽しんで♪(16.12.01 UP)

フリーダイヤル 0120-137-007

http://www.barneys.co.jp/ お問い合せ バーニーズ ニューヨーク カスタマーセンターフリーダイヤル 0120-137-007

ホテル椿山荘東京×ロクシタン コラボレーションの宿泊プランが登場 12月1日(木)から2月10日(金)までの期間、ホテル椿山荘東京にて、ライフスタイルコスメティックブランド「ロクシタン」の冬限定商品“ホイップシア”からインスピレーションを得て誕生した「ロクシタン ホイップステイプラン」(2名1室利用時 ¥24,300〜(サ・税込、東京都宿泊税別)が登場。ロクシタンの香り、泡のバスタイムに、ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」にて“ホイップシア”をイメージしたふんわりスイーツが楽しめる「ロクシタン ホイップアフタヌーンティー」がセットになった宿泊プランです。館内に唯一のビューバススイートプランと、リニューアルしたばかりのフロアのプライムスーペリアプランから選択が可能。さらにビューバススイートプラン限定で、“ロクシタン ホイップシア”のシャワーフォーム&ボディクリームを1室各ひとつプレゼントの特典も…。宿泊しなくても、もちろんアフタヌーンティー(¥3,800税込・サ別)や夜限定のスイーツが登場するイブニングキュートティー(¥3,000税込・サ別)、遊び心あふれるメインバーのカクテルも楽しめます♪(16.11.15 UP)

TEL 03-3943-0996(9:00〜20:00)

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/ お問い合せ ホテル椿山荘東京 宿泊予約TEL 03-3943-0996(9:00〜20:00)

リーガロイヤルホテル東京に2016クリスマス宿泊プランが登場 12月1日(木)から12月25日(日)までの期間、リーガロイヤルホテル東京にて「ROYAL CHRISTMAS〜大切な人と過ごすひととき〜」をテーマに6つの宿泊プランが登場。ラグジュアリープラン「プレシャスクリスマス」は、夫婦やカップルで優雅な時間を楽しめるよう、ホテル館内で最も広い222平方メートルの客室「ロイヤルスイート」に宿泊。そのまま部屋でダイヤモンドやキャビアの成分が入ったフェイスパックなどを贅沢に取り入れた「オムニサンス・パリ」スペシャルトリートメントを体験。同ブランドのカタログ掲載商品全種類24点のプレゼントも…。ディナーは、2階まで吹き抜けの空間に輝くシャンデリアが美しい「ガーデンラウンジ」でフランス料理のコースを楽しめます。また、ロマンティックな輝きを放つLEDキャンドルなどが特典につくカップルプラン「スイートクリスマス」や、毎年大好評のファミリー向けプラン「ハッピークリスマス」、人気の女子会プランのクリスマスバージョン「ガールズクリスマス」のほか、今年新たに男性向けのクリスマスプラン「プレリサーチクリスマス」も登場。今年はどのプランで、素敵なクリスマスを過ごす?(16.10.15 UP)

TEL 03-5285-1122

http://www.rihga.co.jp/tokyo/ お問い合せ リーガロイヤルホテル東京TEL 03-5285-1122

Afternoon Tea 35周年を記念した限定アイテムが続々登場 Afternoon Teaにて35周年の誕生月を迎える9月から「FAVOURITE LONDON」をテーマに、ロンドン気分を味わえる食器やインテリア雑貨などが登場。人気のリバティプリントは、ウエアや小物のほか、35周年を記念し、特別に許可された陶器にリバティプリントを施したテーブルウエアが登場。日本ではAfternoon Teaでしか手に入らない希少価値の高いアイテムです。本場“The Scottish Register of Tartans(スコットランド・タータン登記所)”に正式登録されたアフタヌーンティーオリジナルのタータンチェック柄を使用したアイテムも多数。紅茶の名前からインスピレーションを受けた4色のタータンチェック柄のアイテムが揃います。また、英国人アーティストRUBY TAYLORが描くロンドンモチーフのディフューザーやフォトフレームなど、お部屋にロンドンの香りを運ぶ限定アイテムも登場します。また、Afternoon Tea TEAROOMでは、9月29日(木)から人気のクリームティーセットにFAVOURITE LONDON限定のスコーンが登場。こちらもぜひCHECKしてみて!(16.09.15 UP)

フリーコール 0800-300-3312

http://www.afternoon-tea.net/35th/ お問い合せ Afternoon Tea LIVINGフリーコール 0800-300-3312

フィスラーより「マジックグリップ・キッズ 3ピースセット」が新発売 170年以上の歴史を誇るドイツのキッチンウェアブランド「フィスラー」より、ドイツの磁器ブランド「KAHLA(カーラ)」が完成させた、底面に独自の技術で透明シリコンをコーティングした「マジックグリップ・キッズ 3ピースセット」(¥10,000)が好評発売中。「マジックグリップ・キッズ」は、底面に透明シリコンコーディングすることで、滑り止め機能、食器の表面を傷から守る機能、食器の重ねた際に触れ合う音やテーブルに置いた際の音を軽減する機能を備えた陶磁器の食器。小さいころから、磁器の食器で食べる基礎をつくり、食事のマナーを身につけることができます。また、可愛らしいイラストが毎日のテーブルセッティングを楽しくし、透明シリコンが音を軽減し、斜めにしても、不安定に重ねても滑らないので、安心して食事ができます。小さめのマグカップ、ボウル、プレートのセットは、子どもだけでなく、女性にもぴったりのサイズで、朝食からランチまでさまざまなシーンで活用できます。出産祝いや入園のお祝い、またはひとり暮らしの女性へのギフトにぴったりなセットになっています。(16.08.01 UP)

ナビダイヤル 0570-00-6171

http://www.fissler.jp お問い合せ フィスラージャパン(株) カスタマーサービスナビダイヤル 0570-00-6171

夏の夜のカフェタイムを楽しむ「BOOK a TABLE!」がスタート 7月20日(水)より、全国のアフタヌーンティー・ティールームにて、ブックディレクター幅氏が代表を務めるBACHとコラボレーションした特別企画「BOOK a TABLE! by Afternoon Tea」がスタート。この夏、アフタヌーンティーが提案する「BOOK a TABLE!」は、日が落ちて比較的過ごしやすくなる夏の夜に“まっすぐお家に帰るのはもったいない”と、夜のひとり時間を充実させたい女子におすすめする企画。夕方17時以降に季節限定のフードを注文すると、選べるスイーツ1種とドリンク2種のほか、人気作家の短編やエッセイを集めた“読むスイーツ”「アンソロジー アフタヌーンティー」が付いてくる、お得な「FOOD & BOOK SET」を限定発売します。ブックディレクターの幅允孝氏が代表を務めるBACHとコラボレーションした「アンソロジー アフタヌーンティー」は、作家の柚木麻子氏、山内マリコ氏、エッセイストの平松洋子氏、フードエッセイストの平野紗季子氏、アーティスト/アイドルの夢眠ねむ氏と、いずれも個性あふれる5名が“紅茶”や“午後の時間”をテーマに書き下ろしたもの。そして、本の装丁・レイアウトデザインは、アートディレクター千原徹也氏に依頼し、テーブルの“ナフキン”と“カトラリー”をイメージした遊び心あふれる本が完成しました。(16.07.15 UP)

フリーコール 0800-300-3313(平日10:00〜18:00)

http://afternoon-tea.net/topics/2016/160713_book_a_table.html お問い合せ アフタヌーンティー・ティールーム お客様窓口フリーコール 0800-300-3313(平日10:00〜18:00)

ジュニアスイートで夏限定トリートメントが受けられるプランが登場 7月1日(金)から8月31日(水)までの期間、リーガロイヤルホテル東京にて、女性向け宿泊プラン「オムニサンス・トリートメント」の夏限定バージョン「オムニサンス・トリートメント サマープラン」(1泊1室 2名利用時1名料金¥27,000〜税・サ込)が登場。このプランは、フランスの自然派スキンケアブランド「オムニサンス・パリ」より、暑い季節に気分を盛り上げる香りのオイルとスクラブを使用し、同ブランド独自の手法で60分のボディトリートメントを客室内で行います。オイルの香りは、通常の「オムニサンス・トリートメント」で使用する「テ(お茶)」シリーズに代わり、アイスクリームのような甘い香りの「ピスタチオ&アーモンド」、または南国の雰囲気が漂う「パッションフルーツ&パイナップル」から選択。さらに、同じ香りのスクラブを夏場に気になる背中または足先に使用し、古い角質を取り除いてなめらかな肌を目指します。プランには「オムニサンス・パリ」のお持ち帰りができるアメニティセットのほか、滞在中「リーガヘルスクラブ早稲田」のプール・サウナが自由に使えるなど、夏の疲れた身体を癒せるプランになっています。(16.06.28 UP)

TEL 03-5285-1122(宿泊予約)

http://www.rihga.co.jp/tokyo お問い合せ リーガロイヤルホテル東京TEL 03-5285-1122(宿泊予約)

都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」でホタル鑑賞 5月28日(土)より、ウェスティンホテル東京の敷地内にある都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」が21時まで特別公開。夜のガーデンで、ゲンジボタルが仄かな光を放ち、美しく飛び交う風景を見ることができます。また、この期間は、水辺を舞うホタルの仄かな光と非日常的な空間を肌で感じられるよう、ライトアップの照明を控え、月明かりとホタルの光が生み出す静寂のひと時をお届けします。「ウェスティン ガーデン」は、先日、英国で開催された「チェルシーフラワーショー 2016」で、最優秀賞のプレジデント賞、およびアルチザン部門においては5年連続でゴールドメダルを受賞した世界的な景観アーティスト 石原和幸氏によるデザイン。この機会に、自然のままの生態系に配慮しつつ、壁面緑化を施すなど景観美にこだわった「ウェスティン ガーデン」へぜひお越しください。(16.06.01 UP)

TEL 03-5423-7000

http://www.westin-tokyo.co.jp/ お問い合せ ウェスティンホテル東京TEL 03-5423-7000

ホテルの味を家庭でも!「Chef’s Cooking Seminar」開催 6月13日(月)、横浜ベイシェラトン ホテル & タワーズにて、ホテルの味を学べる「Chef’s Cooking Seminar」を開催。「Chef’s Cooking Seminar」は、家庭でホテルメニューを再現する極意を、レクチャーと実食で学べるセミナーで、食材から調理法まで、料理の真髄を知りつくしたシェフならではの技を教えてもらうことができます。第1回目は、家庭でおなじみの「焼売と香港風やきそば」をお題として、中国料理「彩龍」で開催(¥6,000 ランチ代、教材費、サ税込)。蒸篭の使い方や市販の中華そばの下ごしらえなど、「彩龍」の山口慎シェフが、いつもの焼売と焼きそばを香港風に仕上げる“シェフ技”を紹介してくれます。予約開始は、5月1日(日)から。その後、9月12日(月)に第2回「春巻&鶏肉と夏野菜のピリ辛サラダ」、第3回「中華風茶碗蒸し&豚肉とピーマンの細切り炒め」、第4回「海老のマヨネーズソース和え&白身魚香港風蒸し物」…と予定されているので、要CHECK! お料理の腕を上げるチャンスです♪(16.04.30 UP)

TEL 045-411-1144

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/ お問い合せ 横浜ベイシェラトン ホテル & タワーズ 中国料理「彩龍」TEL 045-411-1144

Afternoon Tea 35th アニバーサリーイヤーのイベントが続々登場 35周年を迎えるAfternoon Teaがお客様より“Afternoon Tea に叶えてもらいたい夢アイデア”を募集し、今回「茶摘み体験やオリジナルの紅茶をつくりたい」という“夢アイデア”を実現。4月は、Afternoon Tea TEAROOMの限定店舗で販売した国産紅茶の産地、岡山県にある“日本のダージリン”のような紅茶農園で、「茶摘み&紅茶作り」を体験できるスペシャルイベント3組6名をご招待します。美味しい紅茶とスイーツを囲むティータイムでは、生産者であり紅茶研究家でもある宮本英治氏の話や、Afternoon Tea が大切にしている美味しい紅茶の淹れ方なども楽しめます。応募期間は、4月1日(金)より25日(月)まで。その後も、5月はお部屋をインテリアスタイリストが季節にあわせてコーディネイトをしてくれるプラン、6 月はAfternoon Tea LIVING でも人気の岐阜県土岐市にある作山窯にて窯元体験できるプランが予定されるなど、35周年を記念する楽しいイベントが盛りだくさん。詳細や応募方法に関しては、35th スペシャルサイトをCHECKしてね!(16.04.01 UP)

フリーコール 0800-300-3313(平日10:00~18:00)

http://www.afternoon-tea.net/35th/ お問い合せ アフタヌーンティー・ティールームお客様窓口(「茶摘み&紅茶作り」体験のみ)フリーコール 0800-300-3313(平日10:00~18:00)

JINS×ルミネの新しい専門ショップ「rim of jins」オープン 3月8日(火)、JINSがルミネと共同開発した、メガネとメガネ周辺雑貨等のラインアップを取り扱う専門ショップ「rim of jins(リム オブ ジンズ)」がオープン。JINSの新業態「rim of jins」は、レンズの周りにリム(メガネのふち)があるように、メガネを中心にさまざまな雑貨たちでつくる世界をイメージして名付けられました。コンセプトは、”savor your styles. 趣くままに。あなたらしく。”。メガネの世界観を楽しみたい方にフォーカスし、JINSの手頃感はそのままに、自分だけのスタイルが楽しめる専門ショップとなっています。「rim of jins ルミネ新宿店」は、ブルーグレーと白を基調とした洗練された空間で、メガネやサングラスをはじめ、オリジナルメガネケースや大判セリート(メガネ拭き)などの周辺雑貨を展開。そのほか、メガネ素材を使用したアクセサリーやメガネモチーフをあしらった雑貨を取り揃えるなど、ファッション性の高いアイウエアはもちろん、充実した品揃えと居心地のよい空間になっています。ぜひCHECKしてみてね!(16.03.15 UP)

フリーダイヤル 0120-588-418

http://www.jins.com/rim-of/ お問い合せ JINS カスタマーセンターフリーダイヤル 0120-588-418

北欧テイストのファッショナブルな電動アシスト自転車にNEWモデル登場 3月3日(木)、ヤマハ発動機(株)より、電動アシスト自転車「PAS Mina(パス ミナ)」2016年モデル(メーカー希望小売価格¥119,000)を発売。「PAS Mina」は“ライフスタイルやファッションに合わせて「わたしらしさ」を表現できる電動アシスト自転車”をコンセプトに、洗練されたおしゃれを楽しみたい大人の女性に向けて、女性チームが企画したファッショナブルデザインモデル。ナチュラルで心地いい北欧テイストのデザインに、クラシカルなイメージや上質感を演出するパーツを採用し、機能性や快適さだけでなく、乗車時の姿の美しさも意識したこだわりの仕様になっています。「PAS Mina」は、“クラシカル&ナチュラルモダン”をテーマに、車体カラーのリニューアルに加え、パーツカラーまでコーディネートすることにより、よりファッショナブルなイメージを強調しています。別売アクセサリーも充実しています。(16.03.01 UP)

フリーダイヤル 0120-090-819

http://www.yamaha-motor.co.jp/pas/ お問い合せ ヤマハ発動機お客様相談室フリーダイヤル 0120-090-819

クリストフルより、スペシャルギフトセットが発売 2月12日(金)、クリストフルより新作“ブックマーカー & モレスキン スプリング スペシャルギフトセット”(¥10,000)を数量限定で発売。自分用や、ギフトアイテムとしても人気の高いクリストフルのブックマーカーと、世界中で愛されるモレスキンのノートブックがセットになった贅沢なギフトセットになっています。高級感のあるブックマーカーは、シルバーの輝きを活かし、飽きのこないシンプルなデザイン。表面にはヘキサゴン(六角形)が刻まれています。ヘキサゴンは蜂の巣のシンボルモチーフでもあり、クリストフルの人気商品“Madison 6 Collection”にも使用されているメゾンを象徴するモチーフのひとつ。モレスキン ノートブックは、ゴッホやピカソ、ヘミングウェイなどの名立たる芸術家や思想家たちに愛されてきた伝説的ノートブックで、ギフトセットには、ハードカバータイプをセット。新生活を始められる方へのお祝いや、お世話になっている方への感謝を込めた贈り物として、さまざまな用途に使用できるワンランク上のギフトセットです。(16.02.15 UP)

TEL 03-3499-5031

www.facebook.com/Christofle.Japan お問い合せ クリストフル 青山本店TEL 03-3499-5031

名古屋駅近くに「ストリングス ホテル 名古屋」がオープン 1月21日(木)、名古屋駅再開発エリア“都市計画ささしまライブ24地区”に初の宿泊施設として「ストリングス ホテル 名古屋」がオープン。「ハイセンス」「ハイクオリティー」「リフレッシュ」をコンセプトとし、非日常的な空間でありながら随所に健康をクリエイトするための趣向を凝らした新しいスタイルのホテルになっています。ビジネスでもレジャーでも、スタイルに合わせて選べる客室は“美とリフレッシュ”を付加価値として提供。客室寝具は昭和西川のマイナスイオン加工の羽毛布団&枕(一部の除く)、ベッドはマイナスイオン加工したシーリーベッドの最上級ブランド「ブラックレーベル」、ダブルベットは理想の寝心地を追求したテンピュール®ベッドをご用意。また、アメニティは愛知・東海地方にゆかりのある真珠ブランド「ミキモト」が楽しめます。バスルームには美肌・保湿効果のあるナノ水やワンランク上のレインシャワーを完備し、非日常バスタイムをクリエイトします。(16.01.20 UP)

TEL 052-589-0577

http://www.bestbridal.co.jp/hotel/strings-nagoya/ お問い合せ ストリングス ホテル 名古屋TEL 052-589-0577

新コンセプトの軽量電動アシストスポーツ自転車が登場 ヤマハ発動機(株)より、スポーツ自転車の長所と電動アシスト機能のメリットを融合させ、軽さと高い走行性能を備えたロードバイク「YPJ-R(ワイピージェイアール)」が好評発売中。「YPJ-R」は、スポーツライドを快適に楽しめる高い走行性能と、ヤマハオリジナルデザインを備えたロードバイクに、プレジャーニーズの高い欧州市場で好評を得ている小型のドライブユニット「PW シリーズ」を搭載した新感覚の電動アシストロードバイクです。ヤマハ製の電動アシスト自転車の中では最軽量となる約15kgの車体重量を実現し、アシストのない領域でもスポーツ自転車としての快適な走行が可能。新開発の小型バッテリーは、走行時以外には、付属のUSB アダプターによりスマートフォンなどの電子機器の充電用電源として使用することができ、充電器は携行を想定したコンパクト設計です。これまでにないスポーツ自転車の楽しみ方を提案します。(15.12.28 UP)

フリーダイヤル 0120-090-819

http://www.yamaha-motor.co.jp/pas/ypj/ お問い合せ ヤマハ発動機お客様相談室フリーダイヤル 0120-090-819

世界初アイウエアパーソナルオーダーサービス「JINS PAINT」に新サービス 12月18日(金)より、専用アプリケーションでテンプル(メガネのつる)の内面・外面にデザインを施すことが出来る世界初のアイウエアのパーソナルオーダーサービス「JINS PAINT」に、オリジナルのサングラスがつくれる、新サービスを追加。新たなサービスとして、さらに利用シーンを拡大し、よりファッション性を高められるサングラスのレンズに、お好みのデザインが施せるレンズペイントサービスが開始されます(サングラス価格¥5,900)。レンズペイントサービスのサングラスフレームは、1型10色展開。ガンメタル色のミラーレンズにオリジナルのデザインを施すことが可能です。豊富なデザインツールを展開するほか、保存した写真や画像、ロゴなどをアップロードする機能もあり、世界で一つのオリジナルデザインを個人で楽しんだり、サークルやイベントでお揃いにしたりするなど、さまざまな楽しみ方ができます。新サービスの追加を記念して、同日より、スター・ウォーズシリーズのデザインのスタンプも登場します。(15.12.15 UP)

フリーコール 0120-588-418

http://www.jins-jp.com/paint/ お問い合せ JINS カスタマーサポートセンターフリーコール 0120-588-418

「JINS PC」が「JINS SCREEN」にリニューアル 11月19日(木)より、ブルーライトカットメガネ「JINS PC」が「JINS SCREEN」(¥3,900〜¥5,900)にリニューアル。さらに、新ラインアップとして安眠対策用メガネ「NIGHT USE」(¥3,900)1型4種を12月3日(木)より、全国のJINS店舗およびJINSオンラインショップにて販売。日々ブルーライトに接し疲れと戦う現代人の眼を守るため、進化した「JINS SCREEN」は、多様化するニーズや用途に応じ、ラインアップを一新。ライフスタイルや目的に合わせて3カテゴリより商品を選べるようになりました。中でも新ラインアップとして登場する「NIGHT USE」は、スマートフォンから最も多く発せられると言われる波長領域を選択的にカットし、良質な睡眠をサポートします。(15.11.25 UP)

フリーコール 0120-588-418

http://www.jins-jp.com お問い合せ JINSフリーコール 0120-588-418

クリスマスのバレエイベント“くるみ割り人形の午後”開催 12月9日(水)15時から17時まで、ザ・リッツ・カールトン東京45階ザ・ロビーラウンジにて、第3回 “くるみ割り人形の午後”(¥8,500 税・サ別)を開催。2013年より毎年行われてきた本イベントは、チャイコフスキーの有名なバレエ音楽、 “くるみ割り人形”から選んだ最も有名な曲を弦楽カルテットが奏で、それに合わせてくるみ割り人形の衣装を身に着けたバレエダンサーがザ・ロビーラウンジを舞台にパフォーマンスを行うというものです。ゲストは、ラウンジ中央に設置された高さ7メートルのクリスマスツリー周辺に配置されたラウンドテーブルで、厳選された紅茶のセレクション、そして焼き立てのスコーンやサンドイッチ、 スイーツと共に、ペストリーシェフオリジナルのケーキなどの特別なホリデーアフタヌーンティーメニューを楽しみながら、生演奏と優雅な舞を間近でご覧いただくことができます。(15.11.7 UP)

TEL 03-6434-8711

http://www.ritz-carlton.jp お問い合せ ザ・リッツ・カールトン東京 レストラン予約TEL 03-6434-8711

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイで過ごすクリスマス 12月1日(火)より12月26日(土)までの期間、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイにて「イルミネーションホワイトクリスマス」をテーマに、クリスマス宿泊プランを販売。エントランスから始まり、館内のいたるところでイルミネーションを楽しめ、不思議の国の動物たちがお出迎え。18階から24階のレインボーブリッジビューののお部屋にクリスマスツリーをアレンジした「クリスマスルーム」に泊まれるプランや、お部屋でふたりだけのディナーを楽しめるインルームダイニングのディナーがついたプラン、ドン・ペリニヨンがついたスイートに泊まるプランなど多彩なプランが登場します。レインボーブリッジやリトルマンハッタンと称される隅田川の夜景を楽しみながら、ロマンティックなひとときが過ごせること間違いなし! 現在、予約受付が開始されているので、華やかなクリスマスを過ごしたいなら、早めの予約がおすすめデス♪(15.10.15 UP)

TEL 03-5404-3956

http://www.interconti-tokyo.com/christmas/2015/stay.html お問い合せ ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 宿泊予約TEL 03-5404-3956

ビタクラフトより、これからの季節にぴったりな土鍋と耐熱プレートが登場 10月1日(木)、ビタクラフトより、安心・安全を追求した純国産の陶土を使用して日本での製造にこだわった、耐熱陶器「ビタクラフト CCLシリーズ」第2弾として、土鍋「ポティ」(7号¥10,000、9号¥16,000)、耐熱プレート「キルピ」(S ¥4,000、L ¥6,000)を発売。これからの季節に欠かせない土鍋「ポティ」は、安定感のあるフォルムでデザイン性と使いやすさを重視。蓋だけでなく、土鍋の側面にもレリーフを施し、食卓を華やかに彩ります。オーブンにも使用でき、キャセロールのような使い方も…。また、耐熱プレート「キルピ」は、オーブン調理はもちろん、直火調理にも使えるシンプルで使いやすいプレートになっています。単体で使用するほか、既存商品「モニコンティ」の蓋や鍋敷きとして組み合わせたり、ミニコンティを乗せてワンプレートディッシュにしたり、さまざまなテーブルコーディネートが楽しめます。(15.10.1 UP)

TEL 078-334-6691

http://www.vitacraft.co.jp/ お問い合せ ビタクラフト ジャパン(株)TEL 078-334-6691

クリストフルから、スタイリッシュなカトラリーセット「MOOD」が発売 9月5日(土)、クリストフルから、テーブルスプーン・テーブルフォーク・テーブルナイフ・コーヒースプーンの4種類、各6本がセットになったおしゃれなカトラリーセット「MOOD(ムード)」(¥175,000)が発売。オーバルシェイプの輝くフォルムは、まるでインテリアのオブジェのよう。カトラリーケースであることを感じさせません。MOODを奏でるような、なめらかな曲線を描くスタイリッシュでモダンなケースはあらゆるシーンに対応。ラグジュアリーでありながらも新しい、そして大胆なコンセプトで、MOODは毎日の生活に笑顔と喜びをもたらします。独自の生活スタイルをもち、ファッションのみならずインテリアへのこだわりを持つ方へ、MOODはカジュアルでコンテンポラリーなライフスタイルを提供。洗練された雰囲気をもたらしながら、肩の力を抜いて楽しめる食卓を演出する、クリストフルからの新しい提案です。(15.9.15 UP)

TEL 03-3499-5031

http://www.christofle.com/ お問い合せ クリストフル 青山本店TEL 03-3499-5031

ごはんだけ保温して持ち運べる「サーモス 保温ごはんコンテナー」新発売 8月21日(金)、サーモス(株)より、ごはんだけ保温して持ち運べる「サーモス 保温ごはんコンテナー(JBPシリーズ)」(JBP-250 ¥4,000/JBP-360 ¥4,500)を新発売。スープを温かいまま持ち運べると好評のフードコンテナーの使用者調査(サーモス調べ)では、スープだけでなく、ごはんを入れて使用している人が約25%いることが判明。また、フードコンテナーと一緒に「おにぎり」、「ごはん」を学校や職場に持っていくというユーザーが多くいることから、ごはん専用のフードコンテナーが誕生しました。新商品の保温ごはんコンテナーとフードコンテナーで、気軽に温かいお弁当が楽しめるだけでなく、忙しい朝でもごはんを詰めるだけ、おかずは買って手軽にランチするなど、ライフスタイルに合わせた節約にもぴったり。あったかランチタイムが楽しめます。(15.8.15 UP)

ナビダイヤル 0570-066966

http://www.thermos.jp/ お問い合せ サーモスお客様相談室ナビダイヤル 0570-066966

ジャパニーズ・モダンと癒しがテーマ。ワンランク上の和洋室限定プラン登場 7月6日(月)から12月30日(水)までの期間、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルにて和洋室限定、1日9組限定の宿泊プラン“女子旅ステイプレミアム”(6名1室(最大6名まで)お一人様¥17,414〜)が登場。同プランで宿泊できる和洋室「ジャパニーズスイート」は、「ホテルの中の旅館」をコンセプトに、多人数でも快適に利用できるよう広いスペースを確保。琉球畳や障子を用いて「和」の要素を活かしたスペースと、ベッドとソファを配した「洋」のスペースで、和洋折衷のリラックスできる空間になっています。また、和洋室滞在客だけが利用可能な専用浴場「ゆう裕」で、景観を楽しみながらゆったりとお風呂を楽しんだり、ホテルの専用ラウンジやスポーツ施設の無料利用できるシェラトンクラブ特典がつく他、スイーツやスパークリングワインのルームサービスなども…。 気の置けない友人と女子旅に出てみてはいかが?(15.7.15 UP)

TEL 047-355-5555(代)

http://deals.sheraton.com/ お問い合せ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルTEL 047-355-5555(代)

都心でハワイを満喫!「Gotenyama Aloha Journey」開催 6月1日(月)から8月31日(月)までの期間、東京マリオットホテルにて「Gotenyama Aloha Journey」を開催中。期間中、ハワイ島「ワイコロア・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ」エグゼクティブシェフJayson kanecoa氏プロデュースの本場ハワイアンキュイジーヌの数々を堪能できます。また、8月2日(日)には、「朝ヨガ&ハワイアンブランチ」(¥4,000 税・サ込)を開催。清々しい夏の朝に、アロハスピリッツあふれるヨガを体験した後は、ゆったりとハワイアンブランチが楽しめるプログラム。また、ハワイで人気のオーガニック・スパブランド「マリエオーガニクス」のスキンケアアイテムをセットにした宿泊プラン「Gotenyama Colors ~Laule’a Summer~ with Malie Organics」(1室2名利用/1名¥18,244~、1室1名利用/1名¥24,877~税・サ込、宿泊税別途)も登場。リゾートへショートトリップできます♪(15.6.15 UP)

TEL 03-5488-3911(代)

http://www.tokyo-marriott.com お問い合せ 東京マリオットホテルTEL 03-5488-3911(代)

毎日を “live colorfully”にするスペシャルなスタイルが見つかる「looks we love」 kate spade new yorkが、kate spade japan公式サイトにて、ブランドが毎月おすすめするスタイル「looks we love」を、ちょっとしたコーディネートアドバイスとともにご提案。5月のテーマは「ワイルドにいこう」。まさにこれ以上に言い得た表現が浮かばない“flamboyance(燃えるように鮮やかな―仏語源)”なフラミンゴの群れ。トロピカルな環境で育つ希少な鳥たちから、5月の瑞々しく鮮やかなコレクションはインスパイアされました。もちろん、気に入ったアイテムはその場ですぐショッピングできるのも looks we love のいいところ。kate spade new york とともに、毎日をもっと“live colorfully””にするスペシャルなスタイルを見つけてみてはいかが? 自らを魅せるためのピンクの羽毛や温室の色調、そしてたくさんの刺激(直接的でも間接的でも)を探してみて。(15.5.15 UP)

TEL 03-5772-0326

https://www.katespade.jp お問い合せ kate spade new yorkTEL 03-5772-0326

スカンジナビア航空が新キャビン導入記念キャンペーンを実施中 1月より、スカンジナビア航空(SAS)がキャビンのアップグレードを順次実施中。SAS長距離路線すべてのクラスのシート、インテリア、機内エンターテイメントシステムを新しくするほか、機内でのWifiサービスも利用可能に…。また、SAS Businessには、スウェーデンの老舗ベッドメーカーHastens社の製品を採用。質の良い眠りを提供します。新キャビンを採用した最初の機体は、2015年初めにサービスを開始しており、日本では11月から就航予定を発表。現在、新キャビンの日本就航路線導入を記念して、1名にSASGO(エコノミー)の東京―コペンハーゲンのペア往復航空券、ウィークリーでSAS Passport Caseを計3名にプレゼントするキャンペーンを実施中。応募方法は、4/30(木)までの期間、「シート」「SAS」「東京」に関連する画像に「#(ハッシュタグ)SASSEATTOKYO」をつけてアップするだけ。どんどん投稿してみてね! (15.4.15 UP)

http://www.flysas.com/ お問い合せ スカンジナビア航空

ビジネスにも観光にも便利! 「アナンタラ シャム バンコク ホテル」オープン 3月、バンコクの中心地に位置する有名なラチャダムリ地区に、「アナンタラ シャム バンコク ホテル」がオープン。向かいには、ロイヤル バンコク スポーツ クラブ、右横にはスカイ トレインの駅があり、ルンピニー公園や街のカルチャーアトラクションにも近く、ビジネス、ナイトライフ、ショッピングすべてにアクセスが良く、大変利便性の高い立地です。スワンナプーム国際空港までは車で45分、ドンムアン空港までは車でわずか25分。ホテルが提供するファスト トラック グリーティング サービスは、空港到着時の税関プロセスを円滑にし、市街までのリムジンサービスはWiFiも対応。豪奢なホテルは、伝統的なタイ様式とコンテンポラリースタイルを併せ持ち、タイの工芸品やチーク材の家具、シルクのファブリックでコーディネート。客室からは、トロピカルガーデンやプール、歴史的な近隣の通りなども見渡せます。 (15.4.9 UP)

TEL 66-0-2126-8866

http://www.anantara.com お問い合せ Anantara Siam Bangkok HotelTEL 66-0-2126-8866

リーガロイヤルホテル東京に“ココナッツオイル”のトリートメント付き宿泊プラン登場 4月1日(水)から2016年3月31日(木)までの期間、リーガロイヤルホテル東京にて、“ココナッツオイル”を使用したトリートメントを49平方メートルのジュニアスイートの客室内で体験できる宿泊プラン「ココナッツオイルトリートメント」(平日1室2名利用の場合、1名¥25,000~(税・サ込))を発売。このプランでは、食材として使用可能な、有機JAS認定取得、米農務省認定オーガニック商品の有機エキストラバージンココナッツオイルを使用。室温20度以下では白い固形状のココナッツオイルを施術前に湯せんで溶かし、液状にしてお肌に塗布します。60分のトリートメントでは、お好みでフェイシャルかボディを選択。プラン特典に施術で使用するココナッツオイルのミニサイズのプレゼントがあり、自宅でも食事や飲み物、美容クリームとして取り入れられるよう、セラピストが簡単な使用法を紹介してくれます。(15.4.1 UP)

TEL 03-5285-1122(宿泊予約)

http://www.rihga.co.jp/tokyo お問い合せ リーガロイヤルホテル東京TEL 03-5285-1122(宿泊予約)